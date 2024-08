Mercato - PSG : Luis Enrique reçoit un message du vestiaire !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain s’est lancé sur les traces de Désiré Doué il y a quelques semaines à présent, et est parvenu à ses fins au nez et à la barbe du Bayern Munich. Impatient de jouer sous la houlette de Luis Enrique comme il le milieu offensif et ailier français l’a révélé en interview pour les médias du club, Doué en a rajouté une couche sur les réseaux sociaux.

Le samedi 17 août dernier, le PSG a fait la grande annonce du transfert sur lequel le club parisien travaillait sérieusement depuis un mois tout pile : le transfert de Désiré Doué (19 ans). Pour rappel, le10sport.com vous dévoilait le 17 juillet qu’après avoir appris de la bouche de Xavi Simons sa décision de ne pas rester au Paris Saint-Germain pour la saison à venir que le comité directeur du PSG se lançait concrètement sur les traces de Doué.

Il quitte le PSG et annonce du lourd ! https://t.co/ToGSDEt5VO pic.twitter.com/KKB7WAqnYu — le10sport (@le10sport) August 20, 2024

Désiré Doué rejoint le PSG de Luis Enrique

Et il n’aura pas fallu longtemps pour que Désiré Doué se laisse convaincre par le projet parisien. Quand bien même Thierry Henry l’aurait incité à signer au PSG pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 d’après Sports Zone, Doué avait fait le choix dans sa tête de rejoindre le club parisien et l’entraîneur Luis Enrique comme révélé aux médias du PSG à sa signature, au lieu du Bayern Munich. Après le Stade Rennais, son club formateur, Désiré Doué a donc rebondi au PSG avec fierté si l’on en croit sa publication Instagram de ces dernières heures.

«Prêt à tout donner avec mes coéquipiers pour défendre nos couleurs»

« Fier et heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain ! Prêt à tout donner avec mes coéquipiers pour défendre nos couleurs afin de relever les nombreux défis qui nous attendent. Merci à ceux qui ont rendu cela possible ainsi qu’à mes proches. Hâte de vous voir au Parc. Ici c’est Paris ». a donc publié Désiré Doué sur Instagram.