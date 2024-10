Mercato - PSG : Luis Enrique réclame un transfert à 50M€ !

Pierrick Levallet

En 2023, le PSG a tenté un coup plutôt impressionnant en signant Randal Kolo Muani pour 90M€. Mais l’international français déçoit depuis qu’il a rejoint le club de la capitale. Luis Enrique ne semblerait d’ailleurs plus savoir quoi faire avec l’attaquant de 25 ans, à tel point qu’il aurait réclamé son départ.

Le PSG n’a pas lésiné sur les moyens pour mettre la main sur Randal Kolo Muani en 2023. Le club de la capitale avait lâché 90M€ pour convaincre l’Eintracht Francfort de lâcher l’international français. Mais depuis qu’il a rejoint les Rouge-et-Bleu, l’attaquant de 25 ans peine à s’imposer dans le onze de Luis Enrique.

Kolo Muani n'y arrive toujours pas au PSG

Randal Kolo Muani a déçu la saison passée. Les dirigeants parisiens ont malgré tout voulu lui donner une seconde chance, surtout après le départ de Kylian Mbappé. Mais l’international français n’y arrive toujours pas. L’ancien du FC Nantes ne convainc pas Luis Enrique, qui ne saurait plus quoi faire de lui.

Luis Enrique n'en veut plus !

Comme le rapporte SPORT, l’entraîneur du PSG serait totalement résigné avec Randal Kolo Muani. Luis Enrique aurait d’ailleurs réclamé son départ. Le coach espagnol ne lui fait plus confiance et ne voudrait plus le compter dans son effectif. Le PSG, de son côté, espérerait récupérer 50M€ avec la vente de Randal Kolo Muani. Les Rouge-et-Bleu devraient ainsi perdre 40M€ dans leur investissement. À suivre...