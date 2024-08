Mercato - PSG : Luis Enrique n'en veut plus, il est «invendable»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Longtemps désiré par le PSG, Milan Skriniar est finalement arrivé libre de l'Inter Milan l'été dernier. Le fait est que le Slovaque a déçu pour sa première saison avec le club de la capitale, à tel point que Luis Enrique ne compterait pas sur lui. Dans un monde idéal, le PSG vendrait alors Skriniar, mais en réalité, ce serait plus dur à dire à qu'à faire.

L'été dernier, sur le papier, le PSG réalisait un joli coup en s'offrant les services de Milan Skriniar gratuitement. La vérité du terrain a toutefois été différente puisque le Slovaque n'a jamais réellement convaincu avec le club de la capitale. A tel point que son avenir au PSG était remis en question un an seulement après son arrivée...

« Skriniar c'est invendable »

Mais voilà que l'avenir de Milan Skriniar devrait bel et bien continuer de s'écrire au PSG. Au grand dam du club de la capitale. Sur Youtube, Romain Molina a expliqué à propos du Slovaque : « Au PSG, il y a plein de joueurs dont on voudrait se séparer. Skriniar, mais c’est invendable. Payer super cher, plus le salaire énorme ».

« Tu dois le garder potentiellement pour plusieurs années »

« A Paris, un joueur comme Skriniar est invendable. Salaire, prix, etc... Donc ça fait que tu dois le garder potentiellement pour plusieurs années », a-t-il ajouté sur Skriniar.