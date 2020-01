Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable révélation du clan Cavani !

Publié le 30 janvier 2020 à 0h15 par A.M.

En fin de contrat dans six mois, Edinson Cavani souhaite partir cet hiver. Et pourtant, son plan initial consistait à prolonger son bail au PSG.

Alors que son contrat au PSG s’achève dans six mois, Edinson Cavani a demandé à partir cet hiver. Et pourtant, le Matador ne comptait pas partir. L’été dernier, il aurait même aimé prolonger son bail, mais l’arrivée de Mauro Icardi a tout changé. Très peu utilisé, l’Uruguayen n’est que le troisième choix dans la hiérarchie des attaquants de Thomas Tuchel derrière Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Et cette situation a poussé le Matador à revoir ses plans à en croire Carlos Muguruza, ami du numéro 9 du PSG.

«Cavani espérait prolonger son contrat»