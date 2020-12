Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’exode des titis risque de continuer…

Publié le 27 décembre 2020 à 0h15 par Th.B.

À l’instar de Tanguy Kouassi ou encore d’Adil Aouchiche, le PSG pourrait perdre un nouveau jeune talent prometteur en la personne de Kays Ruiz-Atil d’ici la fin de la saison avant même qu’il ne signe son premier contrat professionnel.

Les saisons se suivent et pourraient bien se ressembler pour le PSG dans un dossier bien délicat : les titis. En effet, au fil des années, le Paris Saint-Germain a témoigné impuissant des départs de plusieurs pépites formées dans son centre de formation avant la signature d’un contrat professionnel. C’était le cas de Kingsley Coman, de Moussa Dembélé et plus récemment de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche qui se sont respectivement engagés cet été avec le Bayern Munich et l’ASSE. En juin dernier, Leonardo regrettait la position dans lequel les clubs français se trouvaient dans ce cas de figure précis par rapport aux cadors européens. « Dans le cadre actuel, avec des contrats aspirants ou pro limités à trois ans, les jeunes qu'on forme ont la possibilité d'être libres de s'engager à l'étranger à 18-19 ans, à l'âge où ils sont prêts à jouer. C'est terrible pour les clubs car ça nous place dans des situations complexes où on a le choix entre laisser filer ou surpayer. Au PSG, il y a des la concurrence. Donc, à 16-17 ans, c'est difficile de prétendre à une place. Et généralement, comme ils ne jouent pas, ils ne signent pas et s'en vont dans des clubs qui leur font la cour depuis deux ans ». Et un nouveau titi pourrait lui aller faire son bout de chemin ailleurs avant de signer son premier contrat professionnel au PSG.

Le dossier Kays Ruiz-Atil toujours pas bouclé