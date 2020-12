Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va encore tenter des gros coups à 0€ !

Publié le 26 décembre 2020 à 22h45 par A.M.

Compte tenu du contexte économique actuel, le PSG cherchera à réaliser de bonnes affaires comme lors du précédent mercato estival. Dans cette optique, Leonardo surveille le marché très fourni des joueurs en fin de contrat.

La crise sanitaire a bouleversé les plans de nombreux clubs européens. Et pour l'impact de cette crise sur les finances des clubs est très importants. A tel point que même le Real Madrid ou encore le Bayern Munich se sont montrés très prudents l'été dernier. En réalité, seuls les Britanniques ont pu investir quasiment comme avant. Et le PSG n'échappe pas à la règle. Après avoir levé l'option d'achat de Mauro Icardi, Leonardo a été contraint d'innover en attirant trois joueurs sous la forme de prêts (Florenzi, Kean et Danilo) ainsi que Rafinha qui a débarqué pour 0€ en provenance du FC Barcelone. Et visiblement, le PSG devrait poursuivre sur sa lancée.

Leonardo surveille les joueurs en fin de contrat

Ainsi, depuis plusieurs semaines, le nom du PSG est associé à plusieurs joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain et qui pourraient donc débarquer libre à Paris à l'image de Lionel Messi, le rêve de Neymar et du Qatar. C'est le cas notamment de Sergio Ramos qui n'a toujours pas prolongé son bail au Real Madrid. David Alaba serait également suivi par Leonardo. Il faut dire que l'international autrichien, en froid avec sa direction, ne devrait pas prolonger au Bayern Munich. Dernièrement, Memphis Depay a aussi été lié au PSG. Très apprécié par Ronald Koeman au FC Barcelone, l'attaquant néerlandais suscite ainsi la convoitise du PSG qui ne compte pas laisser passer une telle opportunité. Enfin, Alejandro Gomez est également annoncé du côté de la capitale. Et alors que son contrat prend fin en juin 2022, l'Argentin souhaiterait être libéré par l'Atalanta où il est en conflit avec sa direction.