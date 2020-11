Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités d’Abdou Diallo sur sa situation au PSG !

Publié le 16 novembre 2020 à 10h45 par T.M.

Arrivé au PSG à l’été 2019, Abdou Diallo a toutefois très peu joué depuis son transfert en provenance du Borussia Dortmund. Le défenseur central a d’ailleurs fait le point sur sa situation.

Malgré le départ de Thiago Silva durant le dernier mercato, Thomas Tuchel a encore certaines options pour composer la charnière centrale du PSG. Alors que l’Allemand utilise Danilo Pereira à ce poste, lui le milieu de terrain, il peut également faire avec Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thilo Kehrer et Abdou Diallo. Dernièrement, l’ancien du Borussia Dortmund a d’ailleurs eu un temps de jeu régulier, ce qui change de ce qu’il a connu depuis son arrivée. En effet, si Diallo a connu certains pépins physiques, il n’a énormément joué depuis son arrivée à l’été 2019, lui qui a pourtant été acheté pour 32M€.

« C’est normal, je le comprends, je l’accepte… »