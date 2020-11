Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va tenter un coup de légende !

Publié le 6 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours à l’affût des gros coups sur le marché des transferts, le PSG n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Lionel Messi après avoir déjà songé à la grade star du FC Barcelone l’été dernier.

Début septembre, invité du Canal Football Club , Leonardo confirmait avoir tenté un énorme coup avec Lionel Messi au PSG durant l’été lorsque l’attaquant argentin était en instance de départ au FC Barcelone : « Au niveau financier, c'est compliqué. Mais ! Quand on te dit que Messi va partir, tu te dis : "Putain, ce serait possible". Ce sont des joueurs complètement hors des discussions. Si on s'est renseigné ? Dans le football, tout le monde parle de tout », confiait le directeur sportif du PSG. Et cette piste XXL ne sevrait pas encore refermée dans son esprit…

Messi toujours ciblé par le PSG ?

Comme l’a annoncé La Cadena Ser jeudi, le PSG ferait partie des prétendants toujours en course pour tenter d’arracher la signature de Lionel Messi l’été prochain. Au même titre que Manchester City et la Juventus, le club francilien rêve encore de la star argentine, dont le contrat court jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone. Et s’il parvenait à boucler ce dossier XXL au PSG, Leonardo réaliserait alors un coup de légende.