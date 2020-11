Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De grandes avancées pour l'avenir de Lautaro Martinez ?

Publié le 6 novembre 2020 à 0h00 par D.M.

Annoncé du côté du FC Barcelone cet été, Lautaro Martinez aurait entamé des discussions avec les dirigeants de l’Inter pour prolonger son contrat. Un accord sur la durée du bail et le salaire aurait déjà été trouvé, mais un désaccord subsisterait.

L’avenir de Lautaro Martinez a été l’un des dossiers brulants du dernier mercato estival. L’attaquant argentin, auteur d’excellentes prestations sous le maillot de l’Inter, suscitait l’intérêt du FC Barcelone qui cherchait à remplacer Luis Suarez sur le front de l’attaque. Mais finalement, les deux clubs n’ont trouvé aucun terrain d’entente et Lautaro Martinez est resté à l’Inter. Sous contrat jusqu’en 2023, l’international argentin semble avoir tourné la page FC Barcelone puisqu’il semble décidé à poursuivre sa carrière à Milan.

Lautaro Martinez voudrait inclure une clause libératoire dans son contrat