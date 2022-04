Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va revenir à la charge pour Ousmane Dembélé !

Publié le 17 avril 2022 à 0h45 par D.M.

Après avoir obtenu l'accord verbal d'Ousmane Dembélé, le PSG devrait revenir à la charge dans ce dossier avec l'espoir de boucler son arrivée.

Le feuilleton Ousmane Dembélé n'a pas terminé d'alimenter l'actualité sportive. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l'international français ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Son agent, Moussa Sissoko a récemment rencontré Mateu Alemany, directeur du football du club catalan. Mais comme indiqué par la presse espagnole, les positions restent éloignées. Le FC Barcelone ne cacherait pas son pessimisme en interne et soupçonne Dembélé d'avoir déjà un accord avec le PSG

Le PSG va essayer de boucler le dossier Dembélé