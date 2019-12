Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo totalement distancé sur cette pépite ?

Publié le 22 décembre 2019 à 0h45 par La rédaction

Alors que Bruno Guimaraes serait sur les tablettes de l’Atlétco et du PSG, le Benfica se serait renseigné auprès de l’Athletico Paranaense en vue d’un prochain transfert.

« Aujourd’hui, mon idée est de quitter l’Athletico Paranaense et d’aller en Europe. L’Atlético de Madrid est une grande équipe, ils ont une option sur moi, mais je ne sais pas s’ils vont l’exécuter. J’ai aussi des sollicitations d’autres équipes . » Interrogé sur sa prochaine destination, Bruno Guimaraes n’avait pas caché sa préférence. Surveillé par l’Atlético, mais aussi par le PSG, le milieu de terrain de 22 ans devrait sans aucun doute quitter l’Athletico Paranaense (Brésil) lors du prochain mercato hivernal. D’autant plus qu’un nouveau club européen aurait bougé ses pions dans ce dossier.

Benfica prêt à jouer un vilain tour à Leonardo ?