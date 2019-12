Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle sortie de Valverde sur son avenir !

Publié le 21 décembre 2019 à 23h00 par A.D.

Alors qu’il a connu une première partie de saison compliquée, Ernesto Valverde pourrait quitter le Barça dans les prochains mois. Le coach catalan s’est livré sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? L’avenir d’Ernesto Valverde serait de plus en plus incertain. Dans une situation délicate depuis le début de saison, le coach du Barça pourrait être évincé d’ici quelques mois. D’après les indiscrétions de Mundo Deportivo , divulguées ce jeudi, Josep Maria Bartomeu voudrait absolument inverser la tendance dans son vestiaire et avec ses supporters. Dans cette optique, le président catalan s’activerait déjà en coulisses pour dénicher le successeur d’Ernesto Valverde. Interrogé sur son avenir en conférence de presse d’après-match (Barça 4-1 Alavés), le coach du FC Barcelone a joué la carte du mystère.

Ce que je veux, c’est tout gagner et gagner chaque match»