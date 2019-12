Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Mourinho prêt à contrarier Zidane pour ce crack de Ligue 1 !

Publié le 21 décembre 2019 à 22h15 par La rédaction

Le Real Madrid suivrait de près la situation de Boubakary Soumaré. Mais le club madrilène devra se montrer convaincant dans ce dossier puisque plusieurs écuries européennes seraient également sur les rangs.

Boubakary Soumaré explose cette saison au LOSC. Le milieu de terrain réalise des performances de haute volée sous les ordres de Christophe Galtier. Des prestations qui auraient tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs européens. Selon les informations du 10 Sport, le Napoli, l’Inter, Tottenham mais aussi Manchester United se seraient positionnés en vue du prochain mercato hivernal. La Voix du Nord faisait également part d’un intérêt du Real Madrid pour Boubakary Soumaré. Toujours selon nos informations, le LOSC demande 40M€ pour libérer son joueur cet hiver.

Le Real Madrid face à une concurrence XXL pour Soumaré