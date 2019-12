Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce témoignage fort sur l’intégration d’Hazard !

Publié le 21 décembre 2019 à 22h00 par La rédaction

Ancien coéquipier d’Eden Hazard à Chelsea, Nemanja Matic s’est exprimé sur l’adaptation du joueur belge au Real Madrid.

Il a été la recrue phare du Real Madrid lors du dernier mercato estival. Récupéré pour 100M€, Eden Hazard a la difficile mission de faire oublier Cristiano Ronaldo en attaque, mais les débuts du Belge en Liga ont été plutôt compliqués. Absent lors des premières rencontres de championnat à cause d'une blessure, Eden Hazard a tardé à retrouver le rythme et ses performances ont suscité des critiques acerbes de la part des supporters du Real Madrid. Et alors qu’il semblait remonter la pente, l’ailier a de nouveau été trahi par son corps, blessé au pied.

« Hazard prend un peu plus de temps pour s’adapter »