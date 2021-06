Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tombe sur un os pour Donnarumma !

Publié le 14 juin 2021 à 0h45 par A.C.

Gianluigi Donnarumma semble s’approcher doucement mais surement du Paris Saint-Germain, alors que son contrat avec le Milan AC touche à son terme.

Souvent proche du Paris Saint-Germain, surtout lors de l’été 2019, Gianluigi Donnarumma pourrait enfin débarquer. Le gardien est en effet en fin de contrat avec le Milan AC et si la Juventus ainsi que le FC Barcelone semblent avoir songé à l’accueillir, c’est finalement le PSG qui pourrait rafler la mise. En Italie, la presse évoque un salaire de 12M€ par an et des commissions à la signature particulièrement importantes, que ce soit pour lui comme pour son agent Mino Raiola. A en croire L’Équipe , le salaire de Donnarumma devrait plutôt tourner autour de 10M€ par an.

L’équipe d’Italie freine les choses