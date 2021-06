Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Navas... Ça peut devenir explosif pour Leonardo !

Publié le 13 juin 2021 à 17h30 par A.C.

Seulement quelques mois après avoir prolongé Keylor Navas, Leonardo semble proche de boucler un très gros coup, avec la possible arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG.

Quasiment depuis ses débuts en Serie A, à seulement 16 ans, Ginalgui Donnarumma fait parler de lui au Paris Saint-Germain. C’est reparti de plus belle avec le retour de Leonardo, lors de l’été 2019. A l’époque, le directeur sportif du Paris Saint-Germain avait offert 20M€ au Milan AC, plus Alphonse Areola. Un échec pour Leonardo, qui a finalement viré sur Keylor Navas. Il pourrait toutefois bientôt se rattraper ! D’après les informations de Sky Sport Italia, une arrivée de Donnarumma au PSG serait imminente. Il ne resterait vraisemblablement plus qu’à trouver un créneau, avec l’Euro que le gardien dispute avec l’Italie. Un contrat en or l’attendrait d’ailleurs à Paris, puisque à en croire les différentes indiscrétions sur le sujet, Donnarumma devrait gagner entre 10 et 12M€ par an.

« Navas, le plus grand gardien du monde »

Le Paris Saint-Germain a toutefois déjà un gardien de but... et pas des moindres. Keylor Navas a peut-être été l’un des meilleurs parisiens de la saison et en avril dernier, il a prolongé son contrat jusqu’en 2024. A l’époque, Nasser Al-Khelaïfi avait d’ailleurs eu des mots très forts pour le Costaricien. « Très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas. C’est le plus grand gardien du monde » avait délcaré le président du PSG, sur les médias officiels du club. « Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances de fin de saison, et des années à venir ». D’après L’Equipe, la solution envisagée par Leonardo serait de prêter Gianluigi Donnarumma la saison prochaine, afin d’éviter les tensions avec Navas.

Navas poussé vers la sortie par Leonardo ?