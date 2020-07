Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente le tout pour le tout pour Draxler !

Publié le 18 juillet 2020 à 11h15 par A.D.

Pour se séparer de Julian Draxler et faciliter son départ vers le Hertha Berlin, Leonardo serait prêt à faire un énorme geste. Le directeur sportif du PSG voudrait négocier un transfert à 20M€, plus 15M€ de bonus en fonction du temps de jeu de l'Allemand, et serait disposé à accepter un échelonnement sur trois ou quatre ans.

Arrivé en janvier 2017, Julian Draxler ne fait pas vraiment l'unanimité au PSG. Remplaçant à plein temps, le milieu offensif allemand pourrait être sacrifié cet été pour libérer de la masse salariale et gonfler le budget transfert parisien. Toutefois, Leonardo aurait du mal à trouver preneur pour un Julian Draxler qui ne serait pas très emballé par l'idée de quitter le PSG. Alors que le numéro 23 de Thomas Tuchel figurerait sur les tablettes du Hertha Berlin, le directeur sportif du PSG serait prêt à faire de gros efforts pour faciliter son départ.

Un transfert à 20M€ pour Julian Draxler ?