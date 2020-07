Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va avoir de grosses difficultés dans le dossier Draxler !

Publié le 7 juillet 2020 à 22h45 par La rédaction

À un an de la fin de son contrat, Julian Draxler pourrait être poussé vers la sortie par le PSG. Toutefois, l'Allemand ne serait pas prêt à faire de cadeau à son club.

L’aventure de Julian Draxler au PSG pourrait toucher à sa fin cet été. En effet, le club de la capitale, qui chercherait à recruter au milieu de terrain, espère dans le même temps pouvoir se séparer de joueurs sur lesquels il ne compte plus et qui prennent de la place. C’est notamment le cas de Julian Draxler. L’international allemand, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat dans la capitale, serait prié d’aller voir ailleurs. Si Leonardo semble préoccupé à l’idée de trouver une porte de sortie au joueur, les clubs acquéreurs ne se bousculeraient pas au portillon. Ce ne serait d’ailleurs pas la seule difficulté à laquelle le directeur sportif du PSG serait confronté dans ce dossier Draxler.

Draxler refuse de baisser son salaire pour partir