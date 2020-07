Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle piste activée à la Juventus par Leonardo ?

Publié le 7 juillet 2020 à 20h45 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain pour cet été, Leonardo pourrait finalement trouver son bonheur du côté de la Juventus.

Comme à son habitude, Leonardo regarde du côté de l’Italie pour renforcer le PSG. C’est notamment de l’autre côté des Alpes que pourrait se trouver l’heureux tant recherché par le directeur sportif pour venir garnir l’entrejeu de Thomas Tuchel. A la recherche d’un milieu de terrain, Leonardo est notamment sur Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) et Ismaël Bennacer (Milan AC). Deux dossiers toutefois pas simples puisque le Serbe coûte un certain prix et pour ce qui de l’Algérien, les Rossoneri ne sont pas forcément vendeurs. Face à ce constat, le PSG pourrait donc se tourner vers de nouveaux dossiers. Et encore une fois, c’est en Serie A que la nouvelle piste des champions de France se trouverait…

Un intérêt pour Khedira ?