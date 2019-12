Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prévenu pour ce crack !

Publié le 19 décembre 2019 à 7h45 par A.C.

Rocco Commisso, président de la Fiorentina, a lancé un message clair au sujet de l'avenir de Federico Chiesa.

Toujours très attentif aux joueurs de Serie A, Leonardo a coché le nom de Federico Chiesa. Il faut dire que l'ailier commence à être bien connu en Italie comme en Europe, après plusieurs saisons passées sous les couleurs de la Fiorentina. La Juventus et l'Inter souhaiteraient le recruter, mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain compte bien rafler la mise.

« Chiesa restera avec nous jusqu'au mois de juin »