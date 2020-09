Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à se servir en Ligue 1 ? Il répond !

7 septembre 2020

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de la possibilité de voir le PSG recruter un jouer du championnat de France, cet été.

Comme d’habitude, des grands noms sont liés au Paris Saint-Germain, en cette période de mercato. Nous vous avons révélé que Leonardo a activé plusieurs pistes à l’étranger, comme Marcelo Brozovic de l’Inter, mais surtout Sergej Milinkovic-Savic. Pour ce dernier les choses sont bloquées, mais selon nos informations il n’est pas insensible aux sirènes du PSG. Pourtant, au vu de la conjoncture économique, Leonardo pourrait décider de foncer sur des pistes moins chères...

« On regarde beaucoup le marché français, mais... »