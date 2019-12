Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait frapper un gros coup avec Meunier !

Publié le 18 décembre 2019 à 7h15 par A.C.

Leonardo n'aurait pas vraiment abandonné la piste menant à Mattia De Sciglio, défenseur de la Juventus qui pourrait remplacer Thomas Meunier au PSG.

Doit-on s'attendre à des grands mouvements au Paris Saint-Germain, lors du mercato hivernal ? Si l'on s'en fie à ce qu'a dit Leonardo, non. « Le mercato ? On va voir. Le mercato, c'est une question d'opportunités. Parce que ce groupe-là, il est vraiment, pour moi, complet. Il est complet » a déclaré le directeur sportif du PSG. « Et après, il y a une autre chose. Après, il y a des opportunités. Et ça, c'est autre chose, on va voir ». Un de ces opportunités pourrait concernent le poste de latéral droit...

L'échange De Sciglio-Meunier n'est pas tombé à l'eau