Mercato - Juventus : Adrien Rabiot avait bien préparé son départ du PSG

Publié le 18 décembre 2019 à 6h00 par T.M.

Laissé au placard de longs mois par le PSG, Adrien Rabiot a désormais rebondi à la Juventus. Un nouveau challenge que le Français a eu le temps de préparer.

Ne voulant pas prolonger son contrat avec le PSG, Adrien Rabiot a été mis sur le côté par sa direction en décembre 2018. Le Français a ensuite dû ronger son frein pour quitter le club de la capitale au terme de son bail. De longs mois qui lui ont permis d’étudier les offres pour rebondir. Et c’est finalement à la Juventus que Rabiot a posé ses valises. Et le joueur de 24 n’a pas manqué de se renseigner auprès de son ancien coéquipier au PSG, Blaise Matuidi.

Rabiot s’est renseigné…