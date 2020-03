Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'a toujours pas bougé dans ce dossier chaud !

Publié le 7 mars 2020 à 10h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva attend toujours un signe de sa direction. Mais pour le moment, Leonardo n'a toujours pas transmis d'offres au clan du Monstro.

Arrivé au Paris Saint-Germain durant l'été 2012 en provenance du Milan AC, Thiago Silva s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale parisienne. Capitaine avec tous les entraîneurs qu'il a côtoyés, le Brésilien est pourtant dans le flou pour son avenir. Et pour cause, le contrat d' O Monstro se termine en juin prochain, et pour le moment, aucun signe d'une prolongation ne se profile à l'horizon.

Toujours pas d'offre du PSG pour Thiago Silva