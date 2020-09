Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance l’opération anti-Real Madrid pour Camavinga !

Publié le 5 septembre 2020 à 19h30 par A.C.

Leonardo semble bien vouloir s’immiscer entre le Real Madrid et Eduardo Camavinga, milieu de terrain prodigieux du Stade Rennais que l’Europe s’arrache.

Ce samedi, Eduardo Camavinga peut rentrer dans l’histoire. S’il rentre en jeu face à la Suède, le milieu du Stade Rennais deviendra à 17 ans et neuf mois le plus jeune joueur de l’après-guerre à porter le maillot des Bleus, brisant un record vieux de 65 ans ! Le premier accomplissement d’un tout jeune joueur, qui semble toutefois déjà avoir tout d’un grand. Car son nom figure déjà dans les short-list des plus grands clubs d’Europe ! Selon nos informations, c’est notamment le cas du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Le Parisien a d’ailleurs assuré que Camavinga avait la cote au PSG, surtout auprès des propriétaires. Comme avec Kylian Mbappé en 2017, les patrons du PSG semblent vouloir à tout prix rafler la mise pour le nouveau joyau du football français.

Camavinga, le grand objectif de Zidane

Mais à Madrid, on ne souhaite pas se faire avoir une deuxième fois. En 2017, le Real Madrid a vu Kylian Mbappé lui passer sous le nez et ne commettra donc pas la même erreur, avec Eduardo Camavinga. Début juin, nous vous révélions en exclusivité qu’une offre a été formulée par le club de Zinedine Zidane, d’une valeur totale de 60M€. Cela se divise en 50M€ de part fixe, plus 10M€ liés à plusieurs bonus. Un montant exceptionnel pour un milieu d’à peine 17 ans, qui n’a qu’une seule véritable saison de Ligue 1 dans les jambes. La piste Real Madrid semble pourtant avoir pris du plomb dans l’aile ces dernières semaines, avec notamment le président rennais Olivier Létang qui a assuré au micro de Canal + n’avoir jamais été appelé par les Madrilènes.

Leonardo prêt à passer à la vitesse supérieure ?