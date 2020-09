Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre de Zidane pour Camavinga ? La réponse !

Publié le 2 septembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Olivier Létang, l'ancien président du Stade Rennais, assure que le Real Madrid n'a encore rien tenté pour déloger Eduardo Camavinga du club breton, malgré l'intérêt que lui porte Zinedine Zidane.

À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga s’apprête à faire ses débuts en Equipe de France à la suite d’une saison aboutie au Stade Rennais. Alors que Zinedine Zidane le souhaitait pour renforcer son entrejeu, le jeune milieu Rennais a confirmé qu’il ne partirait pas cet été. Un mal pour un bien pour le Real Madrid qui, en raison des conditions financières suite à la crise du Covid-19, n’était pas en mesure de réaliser une grosse opération cet été, et pourra attendre 2021 pour passer à l’action et s’attacher les services du jeune prodige. Toutefois, s’il est convoité par l’Europe entière depuis plus d’un an, peu de clubs seraient réellement entrés en contact avec le club Breton pour Camavinga...

« Je n’ai jamais été appelé par le Real Madrid concernant Eduardo Camavinga »