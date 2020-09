Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros dossier de Leonardo débloqué.. par une piste de l'OM ?

Publié le 5 septembre 2020 à 19h15 par D.M.

Comme révélé par le10sport.com, Leonardo cible Wilfried Zaha pour renforcer son secteur offensif. Et une piste de l’OM pourrait bien débloquer ce dossier du PSG…

Le PSG cherche toujours à se renforcer en attaque. Comme révélé par le10sport.com le 13 juin dernier, Leonardo est tenté par Wilfried Zaha, dont les intérêts sont gérés par Pini Zahavi. L’international ivoirien a d’ores et déjà fait savoir à Crystal Palace qu’il souhaitait quitter le club cet été, et plusieurs équipes seraient dans la course pour sa signature. Ce dossier semble toujours en suspens pour le moment, mais l’ailier pourrait bien voir son départ de la Premier League facilité par une des pistes de l’OM…

Jérémie Boga pour remplacer Zaha ?