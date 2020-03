Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fixé pour cette poste de longue date ?

Publié le 22 mars 2020 à 0h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain savent à quoi s’en tenir pour Allan, milieu du Napoli dans le viseur du PSG depuis plus d’un an.

Au cours de l’hiver 2019, Allan a été très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, avant que son club ne le retienne. Depuis, le milieu du Napoli n’a pas oublié Paris... et c’est réciproque ! De retour au club cet été, Leonardo a en effet décidé de reprendre en main le dossier laissé par Antero Henrique, l’ancien directeur sportif du PSG. Récemment, les choses se sont toutefois compliquées, puisque les dirigeants napolitains auraient affiché leur volonté de prolonger Allan.

Allan n’aurait pas abandonné l’idée d’un départ, mais...