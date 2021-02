Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déterminé pour ce coup colossal à 0€ !

Publié le 23 février 2021 à 8h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba a déjà annoncé qu'il allait quitter le Bayern. Alors qu'il privilégierait un départ vers le Real Madrid, l'international autrichien n'aurait pas encore trouvé d'accord avec Zinedine Zidane. Ainsi, David Alaba prendrait son temps pour choisir son nouveau point de chute. Conscient de la situation, le PSG serait toujours dans le coup sur ce dossier.

Après dix saisons de bons et loyaux services avec le Bayern, David Alaba va faire ses valises et changer de club à la fin de la saison. Sous contrat jusqu'au 30 juin, l'international autrichien a d'ores et déjà annoncé son départ de Munich. Alors qu'il est assuré de changer de club, David Alaba devrait faire l'objet d'une grosse bataille. En effet, le défenseur de 28 ans figure sur les tablettes du Real Madrid, du FC Barcelone, de Chelsea et du PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo est prêt à en découdre pour David Alaba et fait partie du trio de tête pour ce dossier avec Zinedine ZIdane et Ronald Koeman. Et selon nos informations du 9 février, aucun accord n'a été trouvé pour le moment avec le clan Alaba.

Leonardo ne lâche pas David Alaba

Ce lundi, Abdellah Boulma a confirmé la tendance sur son compte Twitter . En effet, David Alaba n'aurait pas trouvé de terrain d'entente avec le Real Madrid à ce jour. Par conséquent, le défenseur du Bayern préférerait prendre son temps avant de choisir son nouveau point de chute. De son côté, le PSG serait toujours sur les rangs de David Alaba. Reste à savoir si Leonardo remportera ce combat de titans pour l'international autrichien.