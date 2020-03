Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devrait passer à côté d’un très joli coup !

Publié le 15 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Pisté par le PSG en vue du prochain mercato estival, Houssem Aouar ferait déjà l’objet de négociations très poussées entre l’OL et… la Juventus !

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en janvier dernier, le PSG cible Houssem Aouar pour l’été prochain et envisage de recruter le milieu offensif de l’OL pour garnir son entrejeu. Toutefois, Leonardo n’est pas seul dans ce dossier, puisqu’Aouar aurait notamment tapé dans l’œil de la Juventus. Et c’est d’ailleurs le club italien qui pourrait rapidement surclasser le PSG.

L’OL et la Juventus discutent pour Aouar

Comme l’a révélé Tuttosport samedi, Andrea Agnelli et Jean-Michel Aulas, les présidents de la Juventus et de l’OL, auraient déjà amorcé leurs négociations pour Houssem Aouar et évoquerait régulièrement le dossier. En clair, le PSG pourrait être victime des bonnes relations entre les deux clubs, d’autant que l’OL pourrait logiquement chercher à refourguer Aouar à un club étranger plutôt qu’un à un concurrent de Ligue 1.