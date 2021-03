Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo compte sur Neymar pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 26 mars 2021 à 20h15 par B.C.

Comme vous l’a récemment annoncé le 10 Sport, le PSG touche au but pour la prolongation de Neymar. Au sein du club, on espère désormais que la décision du Brésilien incitera Kylian Mbappé à rester.

Tout proche de partir à l’été 2019, Neymar a radicalement changé de position pour son avenir. La star auriverde est désormais heureuse dans la capitale, et comme vous l’a récemment annoncé le10sport.com, l’officialisation de sa prolongation est imminente. Neymar devrait s’engager pour quatre années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2026. Désormais, Leonardo va pouvoir se concentrer sur Kylian Mbappé, un dossier plus complexe puisque le Bondynois est dans le flou pour son avenir. Reste à savoir désormais si le choix de Neymar incitera l’international tricolore à rester.

Neymar, l’argument ultime pour Mbappé ?