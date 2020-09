Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait le feu vert pour une recrue XXL !

Publié le 23 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Très intéressé par le profil de Dele Alli pour cet été, le PSG pourrait finalement avoir une ouverture et récupérer l’international anglais sous la forme d’un prêt cet été.

Toujours en quête de renforts en cette fin de mercato estival, le PSG reste à l’affût des bonnes opportunités sur le marché, d’autant que le club de la capitale dispose de moyens financiers limités : « Des renforts ne sont pas urgents mais nécessaires, on a perdu beaucoup de joueurs », avait indiqué Thomas Tuchel au cours de ce mois de septembre, interpellant donc plus que jamais Leonardo afin qu’il attire du renfort au PSG. Ces derniers jours, la piste menant à Dele Alli a fait son apparition, et le directeur sportif brésilien aurait une ouverture avec le joueur de Tottenham.

Dele Alli vers un prêt ?