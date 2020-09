Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une manœuvre inattendue de Leonardo est confirmée !

23 septembre 2020

Alors que le PSG avait initialement prévu de laisser partir libre Thiago Silva cet été, le défenseur brésilien a publiquement confirmé que Leonardo avait finalement tenté de le retenir à la dernière minute.

Après huit ans de bons et loyaux services au sein du PSG dont il a été le capitaine emblématique, Thiago Silva a quitté le Parc des Princes cet été au terme de son contrat, et le défenseur brésilien s’est finalement engagé avec Chelsea. Il a été révélé ces dernières semaines que Leonardo, le directeur sportif du PSG, avait pourtant revu sa position initiale en proposant à Thiago Silva de prolonger son bail après la finale de la Ligue des Champions. Et le joueur l’a confirmé mardi en conférence de presse.

« J’avais déjà donné mon accord à Chelsea »