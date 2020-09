Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après avoir recalé Leonardo, cette piste s’explique !

Publié le 23 septembre 2020 à 0h45 par Th.B.

En quête d’un successeur de Thomas Meunier pendant tout l’été, Leonardo a finalement misé sur Alessandro Florenzi. Néanmoins, Hamari Traoré aurait été pisté par le PSG. Le latéral du Stade Rennais s’est confié sur son choix de prolonger à Rennes.

Avec le départ de Thomas Meunier à la fin du mois de juin pour le Borussia Dortmund, son contrat étant arrivé à expiration, Leonardo semble avoir multiplié les pistes au poste de latéral droit sur le marché. Hamari Traoré aurait été une option prise en considération par le directeur sportif du PSG comme L’Equipe l’a confirmé récemment alors que l’international malien de 28 ans disposait d’un contrat courant jusqu’en juin 2021. Depuis le 7 septembre, Traoré a prolongé son bail avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2023. Le principal intéressé a révélé les raisons de ce choix alors que le PSG tapait à sa porte.

À Rennes, « il y a un beau projet » selon Hamari Traoré