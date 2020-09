Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce coup à 0€ de Thomas Tuchel prend forme !

Publié le 22 septembre 2020 à 22h15 par A.D.

Très proche de Sami Khedira, Thomas Tuchel voudrait l'attirer vers le PSG lors de cette fenêtre de transferts. Alors qu'il ne ferait pas partie des plans d'Andrea Pirlo, le vétéran allemand (33 ans) discuterait avec sa direction pour résilier son contrat.

Malgré les arrivées d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera l'été dernier, Leonardo ne voudrait pas en rester là et aurait toujours l'intention de recruter au milieu de terrain. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG pourrait se jeter sur Sami Khedira lors de ce mercato estival. D'après les dernières indiscrétions de Gianluca Di Marzio, le club de la capitale pourrait se servir des relations étroites entre le pensionnaire de la Juve et Thomas Tuchel pour mener à bien ce dossier. Et pour faciliter cette opération, Sami Khedira pourrait négocier avec sa direction une résiliation de contrat, à un an de la fin de son bail.

Sami Khedira s'activerait pour quitter la Juve