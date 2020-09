Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut oublier ce joueur de Simeone !

Publié le 22 septembre 2020 à 22h45 par A.D.

Selon Andrea Berta, directeur sportif de l'Atlético, le PSG est sur les traces de Santiago Arias. Toutefois, le latéral droit colombien serait destiné à rejoindre le Bayer Leverkusen.

En plus d'Alessandro Florenzi, Leonardo voudrait offrir un autre latéral droit à Thomas Tuchel. Comme l'a révélé Andrea Berta, l'Atlético est en discussion avec plusieurs clubs, dont le PSG, pour Santiago Arias. « Nous parlons avec la Roma, Everton et le PSG, pas avec Leverkusen » , a précisé le directeur sportif des Colchoneros . Malgré cette sortie madrilène, Santiago Arias devrait bel et bien s'engager en faveur du Bayer Leverkusen. Après Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano a également envoyé le défenseur colombien de 28 ans vers le club allemand.

Santiago Arias plus que jamais vers Leverkusen ?