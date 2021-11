Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer avec... Luis Suarez !

Publié le 8 novembre 2021 à 13h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG, Lionel Messi aimerait voir Luis Suarez le rejoindre dans la capitale française. Et à en croire la presse catalane, El Pistonero serait prêt à s'envoler vers Paris pour retrouver La Pulga.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo, le directeur sportif du PSG, veut recruter Erling Haaland ou Robert Lewandowski en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. De son côté, Lionel Messi souhaiterait plutôt voir Luis Suarez le rejoindre à Paris. En effet, selon El Nacional , La Pulga ferait tout son possible pour que son ami et ancien coéquipier le retrouve au PSG. Mais qu'en pense Luis Suarez ?

Luis Suarez veut rejoindre le PSG