Mercato - PSG : Pour Haaland, c’est déjà terminé !

Publié le 8 novembre 2021 à 1h45 par Th.B.

Bien qu’il soit pressenti comme étant le potentiel successeur de Kylian Mbappé au PSG, Erling Braut Haaland semblerait s’éloigner du club parisien et se rapprocher du Chelsea de Thomas Tuchel…

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG à la fin de la saison ? Selon El Nacional , ce ne serait plus une hypothèse puisque le champion du monde tricolore aurait d’ores et déjà pris la décision de se lancer un nouveau challenge une fois que son contrat sera arrivé à expiration en juin prochain au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid pourrait bien être sa future destination. Et pour le remplacer, le PSG songe à Erling Braut Haaland comme le10sport.com. Cependant, le Chelsea de Thomas Tuchel, l’ex-entraîneur du PSG, pourrait bien sortir vainqueur de la course à la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Haaland va signer «à Chelsea» !