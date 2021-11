Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario fou à prévoir pour l’avenir de Mbappé ?

Publié le 7 novembre 2021 à 20h30 par H.G. mis à jour le 7 novembre 2021 à 20h34

Alors que Kylian Mbappé aurait bien pris la décision de quitter le PSG, le feuilleton entourant la question de son avenir pourrait toujours connaitre de gros rebondissements.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé semble se diriger tout droit vers un départ du PSG à cette date. En effet, l’international français n’a toujours pas ouvert la porte à une prolongation de son engament au sein du club de de sa ville natale où il évolue depuis l’été 2017, et ce alors qu’il souhaitait déjà s’en aller au Real Madrid lors de la dernière fenêtre estivale des transferts avant de finalement être retenu par sa direction. Et si celle-ci aimerait évidemment toujours le convaincre de parapher un nouveau bail, Kylian Mbappé aurait définitivement pris la décision de s’en aller. C’est tout du moins ce qu’a annoncé El Nacional ce dimanche, le média catalan expliquant que le choix de l’attaquant de 22 ans serait définitif. Ainsi, tous les efforts du PSG visant à le faire changer d’avis se seraient avérés vains et s’avéreront vains jusqu’au bout. Bref, le départ de Kylian Mbappé serait maintenant une certitude. Au Real Madrid ? Pas forcément…

Des clubs européens sont prêts à passer à l’action pour convaincre Kylian Mbappé