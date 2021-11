Foot - PSG

PSG : Une excellente nouvelle pour Mauricio Pochettino avec Georginio Wijnaldum ?

Publié le 7 novembre 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 7 novembre 2021 à 19h40

Alors qu’il n’avait clairement pas réalisé de grands débuts depuis son arrivée au Paris Saint-Germain cet été, Georginio Wijnaldum semble enfin être en train de remonter la pente et de se trouver une place dans l’effectif parisien, même si tout cela devra être confirmé sur la durée.

Première recrue du Paris Saint-Germain au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, Georginio Wijnaldum n’est pas passé loin de ne jamais devenir un joueur du club de la capitale. Pendant longtemps, le milieu néerlandais qui arrivait au terme de son contrat à Liverpool était annoncé tout proche du FC Barcelone, et tout semblait fait pour qu’il rallie les rangs de l’écurie catalane. Seulement voilà, ardemment désiré par Mauricio Pochettino, le joueur âgé de 30 ans a finalement rejoint le PSG contre toute-attente, le club parisien ayant réussi à se montrer extrêmement rapide pour boucler le deal.



Seulement voilà, il faut admettre que ce choix a rendu quelques observateurs dubitatifs au cours de ses première semaines dans l’effectif parisien. En effet, Georginio Wijnaldum a réalisé une entame d’exercice 2021/2022 plus que terne, perdant même sa place dans le onze parisien au profit d’Ander Herrera et d’Idrissa Gueye, eux qui, au contraire du Néerlandais, ont débuté tels des boulets de canon cette nouvelle saison. En manque de repères et incapable d’afficher le même visage qu’avec les Pays-Bas, Georginio Wijnaldum commençait alors déjà à s’engouffrer dans une spirale négative au sein de l’écurie francilienne. Lors de la dernière trêve internationale, il reconnaissait lui-même ses difficultés à s’adapter et sa frustration au sujet de son manque de temps et de son recul dans la hiérarchie des milieux parisiens.

Deux buts et une passe décisive en une semaine pour Georgino Wijnaldum

Mais cette semaine, l’électrochoc tant attendu est peut-être enfin arrivé pour Georginio Wijnaldum à l’occasion du quatrième match de la phase de poules de Ligue des champions contre le RB Leipzig. Certes, tout n’a pas été parfait dans la performance du natif de Rotterdam, lui qui a notamment eu une responsabilité claire dans les difficultés du PSG dans l’entrejeu face au pressing très intense de l’écurie allemande emmenée par un excellent Christopher Nkunku. Mais soulignons la partie positive. Dans ce match délicat pour les hommes de Mauricio Pochettino s’étant soldé par un nul 2-2, le droitier s’est enfin montré décisif en inscrivant un précieux doublé, son premier but intervenant alors que l’écurie allemande menait au score. Surtout, Georgino Wijnaldum a réussi à se montrer utile dans le jeu parisien par séquences en étant installé un peu plus haut qu’habituellement par Mauricio Pochettino, dans un registre proche de celui dans lequel il évolue avec les Pays-Bas et qui est sied bien mieux à ses qualités.



Et rebelote ce samedi soir, à l’occasion du déplacement du PSG sur la pelouse de Bordeaux dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1 (2-3). Cette fois, l’ancien joueur du PSV Eindhoven et de Newcastle United n’a pas inscrit de but, mais il a néanmoins délivré une intelligente passe décisive sur le troisième but parisien inscrit par Kylian Mbappé à la suite d’un bon mouvement collectif. Là-encore, Georginio Wijnaldum évoluait plus haut sur le terrain que par le passé. Ainsi, après deux bonnes performances, on pourrait être tenté de penser que le numéro 18 du PSG a enfin trouvé sa place dans l’effectif et au sein du collectif parisien. Néanmoins, il ne faut pas non plus se précipiter dans l’analyse, même si le principal intéressé espérait après la rencontre contre le RB Leipzig que tout cela était de bonne augure pour lui.

« Je suis content que Wijnaldum ait marqué ces buts », lance Mauricio Pochettino