Mercato - PSG : Leonardo a pris une décision radicale pour Ousmane Dembélé !

Publié le 16 janvier 2022 à 13h15 par T.M.

De plus en plus proche de quitter le FC Barcelone, Ousmane Dembélé ne devrait toutefois pas rejoindre le PSG.

Gerard Romero l’a encore confirmé ces dernières heures, l’avenir d’Ousmane Dembélé s’écrirait toujours plus loin du FC Barcelone. Réclamant des sommes folles aux Blaugrana pour prolonger, le Français ne devrait ainsi pas signer de nouveau contrat et pourrait même être envoyé en tribunes jusqu’à la fin de la saison. C’est à ce moment alors que Dembélé quitterait librement le Barça. Pour aller où ? Dernièrement, le PSG a été annoncé comme une destination possible, mais cela ne devrait pas être le cas.

Le PSG se retire !