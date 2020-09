Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a les idées claires pour Neymar !

Publié le 4 septembre 2020 à 8h15 par Th.B.

Bien que le père de Neymar aimerait que son fils soit libre de tout contrat à ses 30 ans, Leonardo ne l’entendrait pas de cette oreille et compterait bien blinder le numéro 10 du PSG.

Après des performances exemplaires face à l’Atalanta ou encore le RB Leipzig en quart et demi-finale de Ligue des champions, Neymar a démontré qu’il était tout à fait capable de rapprocher le PSG d’un sacre en Ligue des champions. Bien que la défaite face au Bayern Munich fut difficile à digérer pour la star auriverde, elle a assuré au Magazine du PSG qu’elle restait la saison prochaine à Paris. De quoi faciliter une prolongation de contrat ? Se sentant bien au sein du club de la capitale, Neymar pourrait tout de même choisir de ne pas prolonger son bail courant jusqu’en juin 2022.

Paris en position de force dans le dossier Neymar ?