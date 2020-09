Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan du père de Neymar qui peut tout changer…

Publié le 3 septembre 2020 à 21h45 par Th.B.

Alors que Neymar a assuré qu’il sera là la saison prochaine et que la tendance pencherait vers une prolongation de contrat, une volonté vieille de plusieurs années de son père pourrait chambouler l’avenir de la star du PSG.

Neymar est sans contestation possible l’un des plus grands joueurs d’Europe. Et son implication lors du Final 8 du PSG à Lisbonne démontre l’étendue de sa volonté d’offrir la Ligue des champions au club de la capitale. Il a d’ailleurs récemment fait savoir au Magazine du PSG. « Je reste au PSG la saison prochaine ! Et avec l'ambition de retourner en finale de la Ligue des Champions, cette fois pour la gagner. ». Neymar a également assuré vouloir inscrire son nom dans l’histoire du club de la capitale. Ses envies d’ailleurs et d’un retour au FC Barcelone semblent appartenir au passé. De quoi prendre en considération une prolongation de contrat ?

Être libre à 30 ans, le souhait du père de Neymar