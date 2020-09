Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet échec de Leonardo revient à Claude Puel !

Publié le 4 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Ayant fait son maximum afin d’obtenir l’aval d’Adil Aouchiche de signer son premier contrat professionnel au PSG, Leonardo a échoué et Claude Puel serait grandement responsable de cet échec.

Titi parisien, Adil Aouchiche représentait au même titre que Tanguy Kouassi la nouvelle génération de talents du PSG de demain. À 18 ans, et au moment d’apposer sa signature sur son premier contrat professionnel, l'ancien milieu de terrain du PSG a cependant choisi de s’engager en faveur de l’ASSE. Et Claude Puel, l’entraîneur des Verts , a joué un rôle clé dans cette décision.

« Je sais qu’il va beaucoup me faire travailler, beaucoup me faire progresser »