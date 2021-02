Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a acté un gros départ à 0€ !

Publié le 21 février 2021 à 19h45 par A.M.

Malgré un léger regain de forme ces dernières semaines, Julian Draxler devrait bel et bien quitter le PSG à l'issue de son contrat en juin prochain.

Arrivé durant le mercato d'hiver 2017, Julian Draxler a connu six premiers mois très intéressants avec le PSG. Toutefois, l'été suivant, le club de la capitale a dynamité le marché pour recruter Neymar et Kylian Mbappé, densifiant ainsi de manière radicale la concurrence dans le secteur offensif. Et bien qu'Unai Emery ait tenté de l'utiliser un peu plus bas sur le terrain, l'international allemand a eu dû mal à poursuivre sur sa lancée au PSG. Entre ses blessures et sa lente descente dans la hiérarchie parisienne, Julian Draxler voit son avenir à Paris s'obscurcir alors que son contrat s'achève en juin prochain.

Pas de prolongation pour Draxler ?