Mercato - PSG : L’enfant du pays bientôt de retour ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts défensifs, notamment au poste d'axial droit, le PSG semble avoir choisi de patienter jusqu'à l'été prochain pour trouver le joueur idéal. Dans cette optique, le club de la capitale aurait décidé d'accélérer pour recruter Ibrahima Konaté dont le contrat à Liverpool s'achève en 2026. L'international français pourrait donc retrouver sa ville natale.

Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€, le PSG a lancé son opération dégraissage. Randal Kolo Muani a ainsi été prêté à la Juventus, un départ compensé numériquement par la signature du Géorgien. Milan Skriniar est lui aussi sur le départ puisqu'il est attendu à Fenerbahçe. Mais contrairement à Kolo Muani, le Slovaque ne sera pas remplacé, comme révélé par le10sport.com.

Un coup de théâtre dans le mercato ! Le PSG attire un joueur inattendu. Découvrez qui pourrait révolutionner l'équipe ! ⚡️

➡️ https://t.co/12JHnmEfWq pic.twitter.com/z7UHDIf85d — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 24, 2025

Le PSG tente le coup pour Konaté ?

Et pour cause, le PSG cherche bien un défenseur central axial droit, mais préfère attendre l'été prochain pour trouver le joueur idéal. Et selon les informations d'Anfield Watch, média spécialisé dans l'actualité de Liverpool, le club de la capitale pourrait passer à l'action pour Ibrahima Konaté ! Le contrat du défenseur de l'équipe de France s'achève en 2026, et s'il ne prolonge pas d'ici l'été, les Reds seront contraints de le vendre, ce qui offre une très belle opportunité de marché sur laquelle le PSG espère sauter.

Un retour dans sa ville natale ?

Et visiblement, Ibrahima Konaté ne serait pas insensible à l'intérêt du PSG. Il faut dire que le défenseur de Liverpool est parisien de naissance, et bien qu'il soit formé au Paris FC, un retour dans sa ville natale ne serait pas pour lui déplaire. L'enfant du pays pourrait bien faire son comme back.