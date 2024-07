Mercato - PSG : Le transfert de cette star est déjà acté ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le Bayern, Joshua Kimmich serait dans le viseur du PSG. Heureusement pour les Parisiens, l'international allemand serait sur le point de quitter le club munichois. En effet, le Bayern envisagerait de se séparer de son numéro 6 cet été, et ce, pour éviter un transfert libre et gratuit dans un an.

Très performant sous les couleurs du Bayern ces dernières saisons, Joshua Kimmich aurait alarmé la direction du PSG. En effet, le club de la capitale verrait d'un bon oeil l'idée de recruter la star allemande lors de ce mercato estival.

Kimmich est sur le départ ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Joshua Kimmich quittera le Bayern librement et gratuitement dans un an s'il ne rempile pas d'ici-là. Ce qui n'a pas échappé au PSG, bien décidé à profiter de la situation pour rafler la mise dès maintenant. D'ailleurs, le club de la capitale aurait la porte grande ouverte sur ce dossier.

Le Bayern veut monnayer le transfert de Kimmich

Selon les informations de Bild, Joshua Kimmich serait heureux à Munich. D'ailleurs, il vient de construire une maison familiale à Grünwald. Toutefois, Joshua Kimmich (29 ans) serait sur le départ, et. ce, parce que le Bayern refuse catégoriquement de le voir changer de club librement et gratuitement à la fin de son engagement le 30 juin 2025.