Succession de Mbappé : Cette promesse qui plombe le PSG

Pierrick Levallet

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un grand vide dans le vestiaire du PSG, que les Rouge-et-Bleu auraient prévu de combler dès cet été. Les dirigeants parisiens veulent mettre la main sur un nouvel ailier gauche et pensent ainsi à Khvicha Kvaratskhelia. Mais Naples n’est pas vraiment vendeur et a ainsi fermé la porte au départ de l’international géorgien.

Le mercato promet d’être assez agité pour le PSG cet été. Le club de la capitale souhaite remplacer Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid. Dans cette optique, les dirigeants parisiens souhaitent mettre la main sur un nouvel ailier gauche. Plusieurs pistes ont alors été activées. Mais ces derniers temps, les Rouge-et-Bleu concentreraient leurs efforts sur un joueur en particulier.

Le PSG cible Kvaratskhelia

En effet, le PSG fait tout son possible pour mettre la main sur Khvicha Kvaratskhelia. Le10Sport.com vous a même révélé en exclusivité que l’international géorgien souhaitait rejoindre le club de Ligue 1 et aucun autre. Cependant, Naples n’est pas vendeur et a donc fermé la porte pour son transfert.

Naples n'est pas vendeur

« Le président (Aurelio de Laurentiis) m’a promis qu’ils [Kvaratskhelia et Di Lorenzo] resteraient, et c’est ce qu’ils ont fait. Le mérite revient au club. Il s’agit de deux bons éléments » a indiqué Antonio Conte en conférence de presse. Le Parisien a d’ailleurs révélé que Khvicha Kvaratskhelia avait reçu une offre de prolongation jusqu’en 2029, avec une revalorisation salariale à la clé. À suivre...