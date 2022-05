Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse étrangère persiste et signe pour Dembélé !

Publié le 26 mai 2022 à 20h10 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé se rapprocherait du PSG de jour en jour selon la presse italienne, alors que Le Parisien annonce ce jeudi que le Français ne rejoindra pas le club de la capitale...

La prolongation de Kylian Mbappé n’est que le premier pas vers un été 2022 qui devrait révolutionner le Paris Saint-Germain. Très peu de joueurs semblent être à l’abri et même Neymar pourrait faire ses valises, même si à l’heure actuelle il est très improbable qu’un club se présente avec une offre. Ce qui est certain c’est que l’année en option présente dans le contrat d’Angel Di Maria ne sera pas levée et ce dernier sera donc l’un des premiers à quitter le PSG, qu’il a rejoint en 2015. Pour le remplacer plusieurs noms ont été évoqués, mais au PSG on semble déterminé à passer à l’action pour Ousmane Dembélé, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine également le 30 juin prochain et dont la prolongation semble très improbable.

Dembélé au PSG, de moins en moins de doutes