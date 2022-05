Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos déjà dans l’impasse pour cet ancien chantier de Leonardo ?

Publié le 26 mai 2022 à 22h45 par Axel Cornic

Luis Campos, qui deviendra bientôt le nouveau patron du sportif au PSG à la place de Leonardo, pourrait déjà se retrouver avec un gros problème sur les bras.

Quelques heures seulement après la grande annonce de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a dit adieu à l’un des hommes forts de ces dernières années. Leonardo, réputé pour être l’architecte du projet de QSI, a en effet été remercié et a donc quitté son poste de directeur sportif. Pour la deuxième fois de sa carrière, l’Italo-brésilien quitte le PSG qui devrait bientôt officialiser l’arrivée de son successeur avec Luis Campos, ancien de l’AS Monaco et du LOSC, réputé pour être un proche du clan Mbappé. Le Portugais aura fort à faire car si la prolongation de la star français est un grand pas, il reste encore beaucoup de dossiers à régler au PSG.

Toutes les pistes du PSG au milieu sont sérieusement compromises